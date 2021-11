Hochwassergefahr in Pfohren

2 Wegen der beengten Platzsituation muss der Bagger vor Beginn der Arbeiten über das Geländer gehoben werden. Foto: Umweltbüro

Hochwasser: Schlamm aus Entenbach entfernt / Überflutungsgefahr bei Starkregen reduziert















Donaueschingen-PfohrenDie zunehmende Hochwassergefahr hat sich im Juli in Pfohren gezeigt, als der Wasserstand des Entenbaches gleich bei mehreren Starkniederschlägen bedrohlich gestiegen war und das Bachbett bereits stellenweise verlassen hatte. Nur dem tatkräftigen Einsatz der Feuerwehr Pfohren war es zu verdanken, dass es nicht zu einem größeren Unglück für die Pfohrener kam.

Um die Hochwassergefahr zu reduzieren, wurde das Bachbett nun über größere Abschnitte im Ortszentrum entschlammt. Dies gestaltete sich als sehr schwierig, heißt es in einer Mitteilung des Umweltbüros Donaueschingen. Die Bebauung im Ort reicht an vielen Stellen nahe an den Bach heran.

Als Erstmaßnahme hatte eine Firma bereits im August Stellen entschlammt, die vom Ufer aus erreichbar waren. Allerdings ist ein Arbeiten vom Ufer aus über größere Strecken nicht möglich. Hinzu kommt, dass das Bachbett äußerst schmal eingefasst ist. Der Bagger, der den Schlamm aus dem Bachbett rausholen sollte, musste also schmal genug für das Bachbett sein. Zudem musste der Bagger über die Geländer der Brücken in den Entenbach gehoben werden.

Die weitere Entschlammung in den ganz engen Bachabschnitten des Ortskerns wurde nun von einer weiteren Firma übernommen. An manchen Stellen waren laut der Mitteilung nur wenige Zentimeter Platz zwischen Bagger und den Begrenzungssteinen des Entenbaches, was die Arbeiten erschwert habe.

Bei einer Bachentschlammung ist es aus Naturschutzgründen eigentlich vorgesehen, Teilbereiche mit Sedimenten und Pflanzen stehen zu lassen, wird berichtet. Dies sei aufgrund der beengten Verhältnisse nur vereinzelt möglich gewesen.

Nach der Maßnahme im Ortskern soll 2022 der unterste Abschnitt – zwischen Wiesenstraße und Donau – entschlammt werden. Damit künftige Starkregenereignisse für Pfohren weniger bedrohlich sind, müsse nicht nur im Ort selbst auf einen ausreichenden Wasserabfluss geachtet werden. Der Bach mit seinen gewässernahen Bereichen benötige bereits vor Eintritt in den Ort mehr Platz, um größere Wassermengen aufnehmen zu können.

Zudem sei es wichtig, Nährstoffeinträge aus der näheren Umgebung zu reduzieren. Diese würden sonst zur Wieder-Verschlammung des Baches beitragen.