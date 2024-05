Hochwassergefahr in Horb und Mühringen

1 Die freiwillige Feuerwehr in Horb bereitet sich auf eventuelle Hochwassereinsätze am Wochenende vor. (Symbolfoto) Foto: Ica - stock.adobe.com

Die Feuerwehr in Horb bereitet sich aufgrund des andauernden Regens auf eventuelle Hochwassereinsätze in Mühringen und Horb am Wochenende vor.









„Für das Wochenende hat die Freiwillige Feuerwehr Horb am Neckar circa 400 Sandsäcke am Feuerwehrhaus Mühringen deponiert. Die Lagerung der Sandsäcke vor Ort ermöglicht der Feuerwehr ein schnelles reagieren auf die eventuelle Hochwasser-Situation“, teilt Diana Fischer, Pressesprecherin der Stadt Horb, unserer Redaktion auf Anfrage mit. Ebenfalls prüfe die Feuerwehr regelmäßig den Pegelstand der Eyach und stehe mit der Feuerwehr Haigerloch in regelmäßigen Austausch.