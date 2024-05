Hochwassergefahr in Baden-Württemberg

1 In einigen Teilen Baden-Württembergs dürfte am Wochenende viel Regen fallen. (Archivbild) Foto: dpa/Jörg Carstensen

Die Hochwassergefahr in Teilen Baden-Württembergs steigt. Eine Gemeinde in Oberschwaben empfiehlt nun Anwohnern vorsorglich, für mindestens eine Nacht ihr Zuhause zu verlassen.









Link kopiert



Wegen akuter Hochwassergefahr wird rund 1300 Menschen in Meckenbeuren im Bodenseekreis geraten, ihr Zuhause zu verlassen. Es handele sich um keine Evakuierung, sondern um eine Empfehlung, sagte eine Sprecherin der Gemeinde in Oberschwaben am Freitagabend. Es wird laut Mitteilung damit gerechnet, dass die anhaltend starken Regenfälle insbesondere zu extremem Hochwasser im Fluss Schussen führen, auch das Risiko für weitere Flüsse im Gemeindegebiet steige.