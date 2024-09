Hochwasserentwicklung: Elbe-Hochwasserscheitel erreicht Sachsen

1 Elbe-Hochwasser in Dresden Foto: Robert Michael/dpa

Schöna - Der Hochwasserscheitel der Elbe ist nach Angaben des Landeshochwasserzentrums im sächsischen Flussabschnitt angekommen. Am ersten Pegel Schöna an der Grenze zu Tschechien wurde der Höchststand am späten Mittwochabend mit 6,63 Metern erreicht - normal sind dort 1,58 Meter. Am Morgen lag der Wert schon bei 6,57 Metern, bei langsam fallender Tendenz.