In den Überschwemmungsgebieten im Süden Deutschlands werden die Evakuierungsaufrufe der Behörden angesichts steigender Flusspegel erheblich ausgeweitet.

Bewohner sollen Häuser verlassen

Im bayerischen Landkreis Augsburg wurden die Menschen am Samstagabend (1. Juni) angehalten, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Die Lage werde sich im Laufe der Nacht auf Sonntag (2. Juni) im nördlichen Teil des Landkreises noch verschärfen, warnte eine Sprecherin des Landratsamtes Augsburg.

Höchste Unwetter-Warnstufe

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hielt auch am späten bend in mehreren Landkreisen Bayerns die höchste Unwetter-Warnstufe aufrecht. Berichte über größere Sach- und Personenschäden lagen bis dato nicht vor.

Die Rettungskräfte sind seit Stunden im Dauereinsatz. Vor allem in einigen Gebieten Bayerns und Baden-Württembergs haben Flüsse Straßen, Keller, Wiesen und ganze Ortsteile überflutet.

Absperrbänder sind an einer Fußgängerbrücke in der Innenstadt von Ochsenhausen angebracht. Der Fluss Rottum ist dort über die Ufer getreten. Foto: dpa/Thomas Warnack

Babenhausen: Die Wasserwacht fährt mit einem Schlauchboot durch eine überflutete Straße. Foto: dpa/Stefan Puchner

Die Donau führt an der Steinernen Brücke in Regensburg Hochwasser. Foto: dpa/Armin Weigel

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sicherte den Regionen weitere Unterstützung zu. „Wegen des schweren Dauerregens und drohender Überflutungen ist das THW bundesweit darauf vorbereitet, weitere Kräfte in den Einsatz zu bringe“, teilte die SPD-Politikerin mit Blick auf Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) mit. „Wir werden die betroffenen Bundesländer weiter mit allen verfügbaren Kräften unterstützen.“ Mehr als 500 THW-Kräfte waren im Einsatz. Hunderte dürften es bei den Feuerwehren sein.

Kritische Lage in Region Augsburg

Besonders angespannt ist die Situation rund um Augsbur. Bewohner im Ort Diedorf sollen laut dem zuständigen Landkreis nach zwei Dammbrüchen ihre Wohnhäuser verlassen. Aufgrund der hohen Wassermassen werde eine Evakuierung im Diedorfer Ortsteil Anhausen vorbereitet, teilte das Landratsamt Augsburg mit. „Es ist nicht mehr ausreichend, sich in höhere Stockwerke zu begeben.“

Söder: „Es geht jetzt erst richtig los“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) machten sich vor Ort ein Bild von der Lage. Söder sprach bei seinem Besuch von einer „extremen Belastung“ für die Menschen und warnte: „Das ist noch nicht vorbei. Es geht jetzt erst richtig los.“ Der Schwerpunkt des Unwetters liege derzeit in Schwaben, deshalb würden auch dort die Ressourcen – etwa Sandsäcke – zusammengezogen.

Viele Straßen sind in Babenhausen im bayerisch-schwäbischen Landkreis Unterallgäu überflutet. Foto: NEWS5/Sven Grundmann/dpa

Babenhausen: Ein Mitarbeiter des Reitvereins fährt mit einem Trecker über die überflutete Anlage. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kirchhaslach: Ein Spielplatz ist vom Haselbach überflutet. Foto: dpa/Stefan Puchner

Auch wenn es noch keine großflächigen Überflutungen bis zum späten Samstagabend gab, war die Situation in einzelnen Gebieten bereits bedrohlich. In Babenhausen südlich von Ulm retteten Einsatzkräfte Bewohner mit Booten aus ihren Häusern. Dort fiel auch teilweise das Handynetz aus.

Wer Hilfe brauche und keinen Notruf absetzen könne, solle ein weißes Laken oder Tuch zum Fenster heraushängen oder sich am Fenster bemerkbar machen, um auf seine Notlage aufmerksam zu machen, gab das Landratsamt Anweisung.

Hubschrauber retten Eingeschlossene

In Fischach im Landkreis Augsburg holten Helfer Menschen mit einem Hubschrauber aus ihren Häusern. Die Bewohner hätten auf andere Weise den Ort nicht mehr verlassen können, erklärte eine Sprecherin des Landratsamtes.

Befürchtet wird mancherorts ein Jahrhunderthochwasser. Das ist eine rechnerische Größe und bezeichnet ein Hochwasser, das im statistischen Mittel einmal in 100 Jahren erreicht oder überschritten wird.

In Benningen am Neckar im Landkreis Ludwigsburg stehen Gebäude im Hochwasser des Neckars, der hier über die Ufer getreten ist. Foto: dpa/Andreas Rosar

Einsatzkräfte der Feuerwehr stapeln in Ochsenhausen Sandsäcke als Schutzwall auf. Teile der Innenstadt stehen unter Wasser. Foto: dpa/Thomas Warnack

Starke Regenfälle haben in der Ortschaft Hausen bei Bad Ditzenbach im Landkreis Göppingen die Fils über die Ufer treten lassen. Häuser stehen in den Fluten. Foto: Zema Medien/Markus Zechbauer/dpa

Im Bayern werden auch Bundeswehrsoldaten eingesetzt. „Die Bundeswehr unterstützt die beiden Landkreise Günzburg und Aichach-Friedberg, nachdem beide Landkreise einen offiziellen Antrag gestellt hatten“, teilte eine Bundeswehr-Sprecherin des Landeskommandos Bayern mit.

In Memmingen wurden wegen Hochwassers rund 100 Häftlinge eines Gefängnisses in Sicherheit gebracht.

130 Liter binnen 24 Stunden

Mancherorts fällt schon seit Freitag (31. Mai) teils heftiger Regen. Nach Angaben der Meteorologen sind zum Beispiel seit 8 Uhr am Freitag im bayerischen Sigmarszell-Zeisertsweiler 135 Liter pro Quadratmeter binnen 24 Stunden gefallen. In Kißlegg in Baden-Württemberg seien es 130 Liter gewesen.

Ein Auto steht in Aichach auf einem überfluteten Parkplatz im Wasser. Foto: dpa/Sven Hoppe

Ein Parkplatz (links) am Ufer des Flusses „Weiße Elster“ im thüringischen Greiz ist vollständig überflutet. Foto: dpa/Bodo Schackow

Der Eingang vom Freibad im Ortskern von Aichach ist überflutet. Foto: dpa/Sven Hoppe

In mehreren Städten in den beiden Bundesländern kamen bis zum frühen Samstagmorgen Niederschlagsmengen von mehr als 100 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zusammen. Der Klimawandel macht Extremwetterereignisse wahrscheinlicher.

Unwetterwarnungen gab es am Samstagabend für Teile Baden-Württembergs und Bayerns. In einem Streifen von Bayern über Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt bis nach Brandenburg wurde vor starkem Regen gewarnt.

In der Nacht zu Sonntag (2. Juni) erwartete der DWD weitere Schauer und Gewitter mit Starkregen, vornehmlich von Thüringen bis nach Nordbayern und Baden-Württemberg. Erst in der zweiten Nachthälfte sollten die Niederschläge abklingen und in Richtung Frankreich abziehen. Bereits am Nachmittag gab es im thüringischen Greiz heftige Regenfälle mit überfluteten Kellern und Straßen.

Ein Traktor fährt über eine überflutete Straße in Babenhausen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Einsatzkräfte der Feuerwehr der Feuerwehr stehen in der Innenstadt von Ochsenhausen. Foto: dpa/Thomas Warnack

In Lauingen ist die Donau über das Ufer getreten. Foto: dpa/Stefan Puchner

Überflutungen in Baden-Württemberg

Land unter auch in Teilen Baden-Württembergs. Betroffen sind Gebiete in Oberschwaben. Es traten Flüsse über die Ufer. Hingegen gingen die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm am Samstagabend nicht mehr von einem extremen Hochwasser aus. In Friedrichshafen am Bodensee wurden laut Feuerwehr ein zentrales Sandsack-Lager in Auftrag gegeben.

Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) betont in einer ersten Bilanz: „Wie erste Erfahrungen vor Ort zeigen, hat es sich ausgezahlt, dass die Landesregierung in den vergangenen Jahren viel Geld für Dämme, Regenrückhaltebecken und kommunale Starkregenkonzepte mobilisiert und dauerhaft gesichert hat.“

Appell an die Bevölkerung zur Vorsicht

Behörden in mehrere Regionen Deutschlands riefen die Bevölkerung angesichts des Wetters zur Vorsicht auf. Das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie appellierte, im Falle von Hochwasser und Überflutungen auf die eigene Sicherheit zu achten. Das heißt: Sich von Fließgewässern fernhalten, bei Starkregen mit Wassereinbruch nicht in Keller, Tiefgaragen und Unterführungen gehen oder fahren sowie überflutete Bereiche weder zu Fuß noch mit dem Fahrzeug durchqueren.

Babenhausen: Mitarbeiter des Reitvereins stehen auf der überfluteten Anlage neben Sandsäcken. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mitarbeiter der Feuerwehr unterhalten sich mit Anwohnern eines im Wasser stehenden Hauses im sächsischen Markkleeberg. Foto: NEWS5/Christian Grube

Aus einem Polizeihubschrauber wird ein Wasserretter in Babenhausen abgeseilt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Störungen im Bahnverkehr und Zugausfälle

In Deutschland wirkte sich das Wetter auf Bahnreisende aus. Laut Deutscher Bahn kam es in Süddeutschland zu Störungen und Zugausfällen im Bahnverkehr. Besonders zwei ICE-Strecken waren beeinträchtigt, wie eine Bahnsprecherin erklärte.

Zwischen München, Bregenz und Zürich fuhren wegen des Hochwassers den ganzen Samstag keine Züge mehr. Die Strecke zwischen Ulm und Augsburg war ebenfalls betroffen. Auf den Straßen sorgte der Regen für mehrere Unfälle, bei denen es mitunter Verletzte gab.