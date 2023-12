Hochwasser in Wolfach und Oberwolfach: Das Jahr, in dem Weihnachten ins Wasser fiel

Eine alte Ansichtskarte nimmt der Oberwolfacher Schwarzwaldverein zum Anlass, an das schlimme Hochwasser zu erinnern, dass vor 104 Jahren Oberwolfach und Wolfach traf. Am Weihnachtsabend 1919 traten Wolf und Kinzig über die Ufer. Auch Franz Disch berichtet in der Wolfacher Chronik darüber.