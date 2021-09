2 So sieht die Geröllsperre im Schramberger Glasbach aus, wenn alles freigeräumt ist – vor zwei Wochen erfolgte diese Maßnahme, informierte Tiefbauamtschef Konrad Ginter die Mitglieder des Gemeinderatsausschusses für Umwelt und Technik bei einem Vor-Ort-Termin. Foto: Wegner

Mit 45 000 Euro soll es in diesem Herbst noch Erhaltungsmaßnahmen an der Hochwasserverbauung in den Schramberger Tälern geben. Diesen Betrag genehmigte der Ausschuss für Umwelt und Technik.















Link kopiert

Schramberg - Nach der Besichtigung einer der fünf Geröllsperren in den Tälern Schrambergs im Glasbach – die höchste steht übrigens im Kirnbach, wie der städtische Tiefbauchef Konrad Ginter sagte – informierte er später im Sitzungssaal des Rathauses über die Becken und Wasserretentionsanlagen in Schramberg. Dabei nannte er im Hinblick auf eine Anfrage der ÖDP neben den genannten Geröllsperren gegen Verklausungen unterhalb weitere im Göttelbach und Roßwald.

Gepflasterte Schussrinne

Gleichzeitig seien Göttelbach und Kirnbach mit einer fest verbauten Schussrinne mit gepflasterter Sohle ausgebaut worden, um ein Herausreißen von Erde und Steinen möglichst zu verhindern. Der Lauterbach sei mit einem Weiher am Wasserkraftwerk Junghans als Rückhalt gesichert, in Tennenbronn gebe es einen mittelgroßen Teich.

Im weiteren Stadtgebiet zählte er Rückhaltebecken auf dem Lienberg, Retentionen im Weihermoos, im Brambach, zwei im Industriegebiet Ost und Retentionen im Schoren Richtung Eberbach auf.

Zerstörerische Wühlmäuse

Bei der Rückhaltung in Heiligenbronn berichtete er, habe es jüngst mit Wühlmäusen Problem gegeben, die den "Damm zerfressen" hätten, weitere gebe es unter anderem im Webertal, im Schuhhäusle, bei SW Machines, im Moos und zudem im Interkommunalen Gewerbegebiet.

Bei einem 100-jährigen (statistischen) Hochwasser gebe es, so Ginter, aber noch in der Talstadt innerstädtisch Probleme, da nicht alle Brücken den berechneten Durchfluss garantierten. In Waldmössingen sein am Heimbach, wo dieser nach Berechnung übers Ufers trete, aufgrund der Entfernung "die Bebauung laut Ginter nicht so gefährdet". In Tennenbronn gebe es mehrere Stellen, wo die Schiltach über das Ufer treten könne, hier erwähnte er besonders die Weierhalden, dort aber seien Maßnahmen für die nächsten Jahre vorgesehen.

Bäume liegen quer

Überrascht sei er bei einer Kontrolle gewesen, wie viele Bäume über die Bäche liegen, teilweise betreffe dies aber private Grundstücke, die Stadt woll aber aufgrund der Hochwassersituation tätig werden, hierfür dienten die beantragten Gelder. Zudem, so kündigte er an, würden auch für die Zukunft Maßnahmen erforderlich sein.

Emil Rode (Freie Liste) wollte wissen, ob es einen Zeitplan gebe, der abgearbeitet werde. Eine Gewässerschau, so Ginter, sei alle drei bis vier Jahre vorgesehen, aber Bauhof der Stadt schaue regelmäßig nach größeren Ereignissen nach den Geröllsperren, die dann ausgebaggert werden.

Als "Vorsatz für Zukunft", wie es Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr formulierte, nannte Ginter "mindestens jährlich begehen".