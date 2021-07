5 Mit aller Macht drängt das Wasser 2014 aus dem Staubecken. Bis zu 7000 Liter pro Sekunde können über das Schalthaus abgelassen werden. (Archivfoto) Foto: Scheidel

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Wenn der Neufraer Ortsvorsteher Willy Schaumann dieser Tage die Berichte über die Hochwasser-Katastrophe verfolgt, werden Erinnerungen wach. Fast genau vor sieben Jahren erlebte der Rottweiler Ortsteil, welche Kraft Wassermassen haben können.

Rottweil - Eigentlich ist die Starzel in Neufra ein idyllisches Bächlein, das im Sommer die schöne Kulisse für das Dorffest bietet. 2014 verwandelte sich das Gewässer, rund zwei Wochen vor dem Festwochenende, am Montagabend in eine reißende Sturzflut. Tonnenschwere Steine, die eigentlich zur Befestigung des Not-Abflusses am Hochwasserschutzbecken verbaut waren, wurden in den Fluten zu Spielbällen.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen