Bereits am Samstagabend warnte die Stadt Rottenburg auf seinen Social-Media-Accounts vor einer angespannten Hochwasserlage. Betroffen seien neben Bieringen und Bad Niedernau trotz Regenüberlaufbecken auch die Ortschaften Dettingen und Hemmendorf.

Die Feuerwehr errichtet Schutzvorkehrungen und bereitete den Einsatz von Sandsäcken vor. Sie empfahlen neckarzugewandten Anliegern Wertsachen aus dem Keller zu holen und sich dort nicht unnötig lange aufzuhalten. Auch der Aufenthalt in Neckarufer-Nähe solle gemieden werden.

Vereinzelnd mussten Keller ausgepumpt werden

Am Sonntagmittag gibt es ein Update der Stadt in den sozialen Medien. „Die Rottenburger Ortschaften entlang des Neckars sind bislang von extremen Überflutungen verschont geblieben. In der Nacht haben die Abteilungen der Feuerwehr vereinzelnd Keller ausgepumpt, insbesondere in Frommenhausen, weil große Wassermengen über die Felder in den Ort kamen“, heißt es von der Stadt.

Auch am Rottenburger Freibad ist der Wasserstand hoch. Foto: Nowotny

Das Pumpkraftwerk der Starzel-Eyach-Gruppe, das der Wassergewinnung dient, wurde gesichert. Vor allem aufgrund von Schlamm und Geröll musste vorübergehend eine Straße gesperrt werden.

In Bad Niedernau ist am Sonntagmorgen vom Damm nicht mehr viel zu sehen. Die Feuerwehr habe für die Bevölkerung Gitterboxen mit Sandsäcken aus dem Rottenburger Sandsack-Lager zur Verfügung gestellt. Um den Sandsack-Vorrat für andere Gebiete zu sichern, habe das THW Rottenburg weitere 13 000 Sandsäcke gefüllt.

Nach Einschätzung der Rottenburger Feuerwehr und des städtischen Tiefbauamts ist die Lage aktuell in allen Gebieten entlang des Neckars unter Kontrolle. Die beiden Regenrückhaltebecken leisten ihren Dienst.

Uferbereiche bleiben gefährdet

Nach den derzeitigen Wetterprognosen könnte Rottenburg von dem angekündigten weiteren Starkregen verschont bleiben. Allerdings hänge der Hochwasserstand des Neckars vor allem auch von Starzel und Eyach ab. Feuerwehrkommandant Sebastian Raudszus wird auf den städtischen Kanälen im Netz folgendermaßen zitiert: „Je nachdem, wo der starke Regen im Laufe des Nachmittags und Abends niedergeht, kann auch der Neckar kurzfristig stark ansteigen und Rottenburger Uferbereiche gefährden.“

Den Bewohnern in Bad Niedernau wurden Sandsäcke zur Verfügung gestellt. Foto: Nowotny

Kritisch seien auch die extrem durchnässten Felder, die kein weiteres Wasser aufnehmen können. Dadurch droht auch Schlamm- und Geröll-Bildung an den Hängen.

„Nach aktuellem Stand haben wir nichts Schlimmeres zu befürchten“, zeigt sich Oberbürgermeister Stephan Neher auf Facebook und Instagram zunächst beruhigt. „Aber wir müssen weiterhin auf der Hut sein. Alle Einsatzkräfte stehen parat und kontrollieren engmaschig kritische Stellen. Ganz herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz zum Schutz unserer Bevölkerung.“