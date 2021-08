1 In den Hofwiesen in Heiligenzimmern ist beim Hochwasser vom 28. Juni etlichen Hausbesitzern Wasser ins Eigenheim gelaufen. Foto: May

Ortsvorsteher Klaus May hat in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats seinen Bericht zum Hochwasser am 28. Juni dem Gremium und den anwesenden Zuhörern vorgestellt.

Rosenfeld-Heiligenzimmern - Viele Anlieger im Baugebiet Hofwiesen hatten demnach mit eindringendem Wasser zu kämpfen.

Sowohl Oberflächenwasser als auch Wasser aus der Kanalisation seien, so May, in mehrere Häuser eingedrungen. Ebenfalls sei Oberflächenwasser vom Weiherweg in Häuser gelaufen, und die betroffenen Anlieger hätten sich noch rechtzeitig mit ihren eigenen Schutzvorrichtungen schützen können.

In der Ortsdurchfahrt stand das Wasser laut May mehrere Zentimeter hoch. Zum Glück reichte nach seinen Angaben das Bachbett des renaturierten Weiherbachs aus, um die Wassermassen abzuführen. Bewährt hat sich nach Angaben des Ortsvorstehers auch der Damm vor dem Gewerbegebiet Seewiesen. Am Brennpunkt Käppele verließ die Stunzach ihr Bachbett, doch die Anlieger konnten sich vor dem Hochwasser selbst mit eigenen Maßnahmen schützen.

Sowohl im Engenwasen als auch in Seewiesen lief bei mehreren Hauseigentümern Wasser in den Keller. Ebenfalls mit eindringendem Wasser hatten die Bewohner im Breitenwasen zu kämpfen. Auch im Fabrikle lief das Wasser vom Roten Bühl extrem stark den Hang herunter.

Dank an Feuerwehrleute

Der Ortschaftsrat hat laut May einige Überprüfungs- und Verbesserungsmaßnahmen beraten und gleich die Vorhaben in die Haushaltsanmeldungen für das nächste Jahr aufgenommen. Ebenfalls gab es die Anregung, ein Frühwarnsystem einzurichten.

Der große Dank des Ortsvorstehers galt allen Feuerwehrleuten, welche mit ihrem enormen Einsatz Schlimmeres verhindern konnten.