1 Sandsäcke sind in Rangendingen bereits aufgebaut. Foto: Roth

Der ergiebige Dauerregen hat bis zum Sonntagmittag auch in Hechingen und Rangendingen für Einsätze der Feuerwehren gesorgt. In Rangendingen fiel zudem am Samstag zwei Mal der Strom aus. Sogar die Supermärkte Edeka-Sinz und Netto mussten schließen.









Der Dauerregen hat am Wochenende die Feuerwehren in Hechingen und Rangendingen auf Trapp gehalten. Der Pegelstand der Starzel erreichte bereits am Freitagabend in Rangendingen eine Meldemarke.