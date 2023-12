Land unter in Fischbach – Feuerwehr im Einsatz

Hochwasser in Niedereschach

1 Die Baustelle steht komplett unter Wasser. Foto: Albert Bantle

Schneeschmelze und nahezu Dauerregen bringt viel Wasser in Bäche und Flüsse, teilweise treten sie über die Ufer, so beispielsweise in Fischbach.









Zu einem Hochwassereinsatz wurde am Dienstagabend die Feuerwehrabteilung mit Löschgruppe Kappel in die Schramberger Straße in Fischbach gerufen.