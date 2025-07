Es ist nun fast auf den Tag vier Jahre her, dass ein Starkregen in Tumringen, Haagen und Tüllingen zu Überflutungen und hohen Sachschäden geführt hat.

Das Lörracher Grabensystem

Seitdem ist das Lörracher Stadtgebiet von ähnlichen Extremlagen verschont geblieben, weshalb der städtische Fachbereich Tiefbau in dieser Zeit an Wegen und Gewässern nur wenig reparieren musste.

Lesen Sie auch

Der Fachbereich kontrolliert jede Woche die Rechen an den 89 Schlamm- und Geröllfängen des rund 100 Kilometer langen Lörracher Grabensystems und die Gräben selbst, wie die stellvertretende Fachbereichsleiterin Saskia Trefzer bei der Präsentation des „Sachstandsberichts Starkregen- und Hochwasserschutz“ im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) erklärte. Die Zeit seit dem Starkregenereignis sei genutzt worden, um eine Starkniederschlagsstudie für Tüllingen und Tumringen zu erstellen sowie Maßnahmen für diese Stadtteile abzuleiten. Des Weiteren sind verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen in den drei Ortsteilen geplant beziehungsweise bereits umgesetzt worden.

Die Maßnahmenin Lörrach

Diese Maßnahmen betreffen zum einen den derzeit laufenden Neubau der Rosswangbrücke und die Planung eines Hochwasserrückhaltebeckens am Tannengraben in Brombach.

Bereits realisiert wurden zum anderen zwei Grobrechen am Oberlauf des Tannengrabens und das Hochwasserrückhaltebecken Soormattbach in Hauingen. Aktuell in der Planung befinden sich zudem verschiedene Anpassungen am Hochwasserrückhaltebecken Schwarzgraben in Haagen.

Fritz Böhler (Grüne) wunderte sich in der Aussprache darüber, dass nicht zu allen von der Starkniederschlagsstudie Tüllingen/Tumringen abgedeckten und 2021 stark in Mitleidenschaft gezogenen Gebieten auch Maßnahmen ergriffen wurden, insbesondere am oberen Ortsrand von Tumringen.

Trefzer begründete dies damit, dass in Tüllingen mehr Menschen direkt betroffen seien. Der städtische Ausschuss nahm diesen Sachstandsbericht zur Kenntnis.