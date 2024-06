Stadt bestreitet Schuld an Überflutung

Hochwasser in Horb-Mühringen

1 Hinter der Bahnlinie die Eyach, vorne der Mühlkanal: War die Stilllegung des Kanals Ursache für das Hochwasser? Foto: Florian Ganswind

War das Hochwasser in Mühringen vermeidbar? In der Bevölkerung brodelt es. Einige geben der Stadtverwaltung die Schuld an den Überschwemmungen im Ortskern. Die Stadt wehrt sich gegen die Vorwürfe.









Die Mühringer im unteren Ortskern leben stets in Sorge vor Hochwasser. Deshalb atmeten viele auf, als es am Samstagabend hieß: Die Eyach wird wohl nicht über die Ufer treten. Am Sonntagmorgen sah die Welt anders aus. Dabei hätte die Eyach die Wassermassen wohl „gepackt“, wie Ortsvorsteher Eckard Lacher vermutete.