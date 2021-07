Hochwasser in der Eyachstraße

22 Komplett überschwemmt war das Grundstück der Familie Koch unterhalb der Bundesstraße 463 in der Eyachstraße. Foto: Koch

Wer am Wasser lebt, muss mit Hochwasser rechnen. Heftig getroffen hat dasselbe jüngst zweimal eine Laufener Familie unweit der Eyach. Das Hochwasser freilich kam von ganz anderer Seite.

Albstadt-Laufen - "Seit zwölf Jahren wohnen wir jetzt hier – aber so enorm wie dieser Tage war es noch nie", sagt Mirjam Koch über die Folgen der beiden Starkregen am 28. Juni und 8. Juli, die Laufen mit Wucht getroffen haben. Nicht etwa, weil die Eyach über die Ufer getreten wäre – das Wasser kam vom Gräbelesberg herab und schanzte über die Bundesstraße 463, geradewegs in den frisch angelegten Garten der Familie hinein. "Es war alles fertig zum Einsäen", sagt die junge Mutter. "Jetzt können wir wieder von vorne anfangen."

