In Deißlingen ist es Sonntagabend zu massiven Überschwemmungen gekommen. Der Neckar trat über seine Ufer und setzte mehrere Straßen unter Wasser. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Auch am Montagmorgen hat sich die Lage noch nicht entspannt.

Starke Regenfälle sorgten am Sonntagabend für Überflutungen in Deißlingen. Straßenzüge stehen unter Wasser, genauso wie der Bärengarten.

Neben Privathäusern ist auch der Getränke Hengstler sowie der Gasthof Bären betroffen. Besitzer des Bären Arndt Emminger berichtet: "Das Wasser kam so abrupt, so extrem." So etwas habe er noch nie erlebt. Von allen Seiten trete das Wasser in das Gebäude ein.

Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz.