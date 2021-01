Hochwasser in Blumberg Feuerwehr mit vier Abteilungen im Dauereinsatz

Blumberg-Riedöschingen - Und sein Haus Am Bahnhof 3, das er seit 1978 bewohnt, sowie das Nachbarhaus Am Bahnhof 1 sind bei diesem Ereignis in Ried­öschingen als erste betroffen. Doch dieses Mal kam das Hochwasser nicht vom Kompromissbach, der am Anwesen vorbeifließt und den er am Donnerstag den ganzen Tag beobachtet hatte, wie er sagt, weil er im Jahr 2000 schon einmal großes Hochwasser erlebte. Dieses Mal sei das Wasser von der Straße her gekommen, weil die Straßengräben zu gewesen wären und das Wasser über die Straße geflossen sei.