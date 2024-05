Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Überschwemmungen – über das Wochenende wird es in Dauerschleife regnen. Örtlich werden bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter vorhergesagt.

Für Balingen gehen die Experten von 60 bis 90 Litern Niederschlag pro Quadratmeter aus: Zu viel für die ohnehin vollgesogenen Böden und womöglich auch die Eyach. Der Pegelstand steigt und die Feuerwehr trifft erste Vorbereitungen, wie Kommandant Florian Rebholz gegenüber unserer Redaktion sagt.

„Die Pegel werden kontrolliert, wir haben den Regenmonitor im Blick“, so Rebholz. Auch die Mitarbeiter der Bauhofes seien bereits aktiv. Entlang der Eyach seien die Hochwasser-Schutzmaßnahmen aktiviert worden, so zum Beispiel am Gartenschau-Gelände und bei der Bizerba-Arena. In den Feuerwehrhäusern der Kernstadt und in den Teilgemeinden stehen Sandsäcke bereit. Aber, betont Rebholz, die Bürger sollten sich in den Baumärkten eindecken, um die Bestände der Wehren nicht zu dezimieren. Ein Sandsack, schätzt Rebholz, koste um die 20 Euro. „Es ist sowieso sinnvoll, diese Säcke stets zu Hause zu haben.“

Rebholz verweist auf die Checklisten des Innenministeriums. Neben den Handlungsempfehlungen für Kommunen gibt es dort unter anderem den Rat an die Bürger, im Falle von Überflutungen die oberen Etagen eines Gebäudes aufzusuchen und auf jeden Fall die Stromversorgung zu kappen, sollte Wasser ins Haus dringen.

Im Mai 2023 wurde bei ähnlicher Wetterlage das Gartenschaugelände geflutet. In Frommern und Dürrwangen liefen Keller voll. Anfang Mai stand der Bisinger Ortskern unter Wasser.