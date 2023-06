Hochwasser in Balingen

1 Das Hochwasser am 7. Mai war verheerend. Die Anwohner der betroffenen Gebiete in Dürrwangen und Frommern haben die Schäden dokumentiert. Ihnen geht die Kraft aus. Mit einem Fragenkatalog bitten sie Oberbürgermeister Dirk Abel um ehrliche Antworten und rasche Hilfe. Foto: Single

Immer wieder laufen in Dürrwangen und Frommern die Keller voll. Die Bewohner sind mit ihrer Kraft am Ende. Die Interessengemeinschaft fordert fundierte Antworten von der Stadt.









Sie zittert am ganzen Körper und kämpft gegen die Tränen: eine Anwohnerin der Heinzelgasse war mit rund 40 Mitstreitern am Dienstag in die Stadthalle gekommen, um Oberbürgermeister Dirk Abel einen Katalog mit 18 Fragen zu überreichen. „Ich bin fertig, ich kann das nicht mehr“, sagt die Frau.