Am Oberrhein sind am Samstag zwei weitere Polder und ein Kulturwehr geflutet worden, um die Staudämme bei Iffezheim zu entlasten. In Lörrach beginnt man nach den sintflutartigen Regengüssen der Vorwoche mit den Aufräumarbeiten in der Stadt.