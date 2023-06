Auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, dass in Laufen und Lautlingen Straßen unter Wasser standen und Keller voll liefen. Am Montag hat sich der Lautlinger Ortschaftsrat wieder mit dem Thema befasst.

Bei einer Hochwasserkonferenz in Lautlingen war einen Monat nach den Juni-Überschwemmungen Manöverkritik erhoben, Schlussfolgerungen gezogen und Forderungen gestellt worden. Die Laufener, die es hart getroffen hatte, forderten seinerzeit vor allem ein besseres Grabenmanagement; die Lautlinger, die sich bereits unmittelbar nach den Regengüssen zu Krisenortsterminen getroffen hatten, legte ebenfalls einen Katalog von kurz- und längerfristigen Maßnahmen vor.

Was „kurz-“ respektive „längerfristig“ in Zeiten des knappen Geldes und der womöglich noch knapperen personellen Ressourcen bedeutet, das zeigte sich am Montagabend im Lautlinger Ortschaftsrat: Da waren, zwei Jahre nach Hochwasser und Konferenz, erst einmal die kurzfristigen Maßnahmen an der Reihe.

Schnell die Schachtdeckel ziehen!

Für Lautlingen dräut bei Starkregen die größte Gefahr im Süden: Oberhalb des Meßstetter Tals liegt mit der Gemeinde Meßstetten stark versiegeltes Terrain, das nur zum kleineren Teil imstande ist, auf der Hochfläche niedergehende Niederschläge aufzunehmen. Die laufen dann nach Norden ab und erreichen zwölf Minuten später Lautlingen. Mit einem Frühwarnsystem wäre diese Gefahr sicherlich nicht gebannt, aber die Folgen ließen sich abmildern, wenn die Feuerwehr diese zwölf Minuten zur Verfügung hätte, um in den bedrohten Straßen – Falken- und Ebingertalstraße, Mühlgasse, Siedlerstraße – die Schachtdeckel zu ziehen. Damit, so Ortsvorsteher Heiko Peter Melle, wäre schon eine ganze Menge gewonnen; der Kanal entwickle mit geöffneten Einläufen ein ganz andere Zug- und Saugkraft.

Die Lautlinger übernehmen 1500 Euro

Wie sähe ein solches Vorwarnsystem aus? Bernd-Michael Abt, der Leiter des Amtes für Bauen und Service, präsentierte dem Ortschaftsrat eine vergleichsweise günstiges Gerät der Firma Endress und Hauser. Es würde ganz oben im Meßstetter Tal, noch oberhalb der Zufahrt zur Sprungschanze, am Talbach platziert, den Pegelstand messen und Alarm in Lautlingen schlagen, sobald ein gewisser Pegelstand überschritten ist. Dank eigener Batterien – die Lebensdauer beträgt drei bis vier Jahre – ist es autark; die Kosten betragen etwa 3500 Euro. Der Ortschaftsrat Lautlingen ist bereit, aus seinen Eigenverfügungsmitteln 1500 Euro zur Anschaffung beizusteuern.

Das Meßstetter Tal müsste neu modelliert werden

Bei 3500 Euro fallen solche Entscheidungen vergleichsweise leicht. Allerdings hatten die Lautlinger seinerzeit noch andere Wünsche artikuliert, und die wären wesentlich teurer. Mit herkömmlichen Regenüberlaufbecken, so die Argumentation, werde man der Wassermassen, die den regulierten Talbach herunterkämen, nicht mehr Herr; was Not tue, sei eine gezielte Renaturierung des Bachs sowie die Schaffung eines Damms einerseits, eines Rückhaltebeckens, das zugleich als Versickerungsmulde fungiere, andererseits. Das Wasser müsste an Stellen, wo es keinen Schaden anrichte, überlaufen können, ähnlich wie im Taubergießen, der renaturierten Altrheinlandschaft zwischen Freiburg und Offenburg.

Das Problem an dieser Lösung sind die Kosten – im Technischen Rathaus werden sie auf mehr als eine Million Euro geschätzt. Wo die herkommen sollen ist unklar. Am Donnerstag steht im Gemeinderat das Thema Haushaltsmittelsperre auf der Tagesordnung.