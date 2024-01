Unwetter: Bundeswehr startet Hochwasser-Einsatz in Sachsen-Anhalt

Bundeswehr startet Hochwasser-Einsatz in Sachsen-Anhalt

3 Das Hochwasser macht den Menschen - wie hier in Sachsen-Anhalt - weiterhin schwer zu schaffen. Forderungen nach einer besseren Ausstattung der Einsatzkräfte werden laut. Foto: Jan Woitas/dpa

Das Hochwasser macht den Menschen weiterhin vielerorts schwer zu schaffen. In Sachsen-Anhalt zieht die Bundeswehr ihren Einsatzbeginn wegen aufgeweichter Deiche nun vor. Nach dem Dauerregen kommt nun Eiseskälte.









Magdeburg/Berlin - Die Bundeswehr zieht den Beginn ihres Einsatzes im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt vor und startet bereits an diesem Freitag. Die Soldaten seien auf dem Weg, die Arbeit werde spätestens ab Mittag aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Bundeswehr am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Den Angaben zufolge sollen die Soldaten zunächst bis zum 14. Januar im Hochwassergebiet helfen.