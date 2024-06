1 Hochwassersorge: Viele Werke in der Autoindustrie liegen direkt am Wasser, so wie das Mercedes-Werk in Untertürkheim. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Das schwere Hochwasser in Süddeutschland trifft auch die Autoindustrie. Bei Audi in Ingolstadt ist die Produktion betroffen. Auch Mercedes hat flussnahe Werke in Rastatt und Untertürkheim. So ist dort derzeit die Lage.









Audi hat wegen des Hochwassers in der Region Ingolstadt zwei Schichten im Stammwerk abgesagt. Das Werksgelände selbst sei vom Hochwasser zwar nicht direkt betroffen. Aber vorsorglich habe das Unternehmen die Frühschicht und die Spätschicht in der Produktion der Automodelle A3 und Q2 abgesagt, sagte ein Sprecher. Die Beschäftigten aller anderen Bereiche in Ingolstadt könnten, sofern möglich, in Rücksprache mit ihren Vorgesetzten von zu Hause aus arbeiten. Die Beschäftigten wurden am Sonntag im Intranet informiert.