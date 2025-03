Hochschulen: US-Regierung streicht Fördergelder für Columbia-Universität

2 Columbia wurde im vergangenen Frühjahr zum Schauplatz großer propalästinensischer Demonstrationen und Gegenproteste. (Archivbild) Foto: Stefan Jeremiah/AP/dpa

Die Hochschule verliert Bundeszuschüsse in Millionenhöhe, weil sie jüdische Studierende nicht genug geschützt haben soll. Kritiker fürchten, dass Maßnahmen wie diese die Meinungsfreiheit gefährden.









Washington/New York - Die US-Regierung streicht der renommierten Columbia-Universität in New York Fördergelder in Millionenhöhe. Bundeszuschüsse und Verträge im Umfang von rund 400 Millionen US-Dollar (etwa 370 Millionen Euro) würden mit sofortiger Wirkung gekündigt, teilten mehrere Behörden in einer gemeinsamen Erklärung mit.