Spuren der Roten Khmer: Das üble Erbe, das heute kapitalistische Früchte trägt

Vor 50 Jahren putschten sich in Kamboscha die Roten Khmer an die Macht und rissen mit ihrer Ideologie, alle mögen Bauern werden oder sterben, ein Land in den Abgrund. Heute boomt Kambodschas Landwirtschaft – allerdings mit viel Kapitalismus.