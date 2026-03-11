Hochschulen: Immer mehr US-Forschende zieht es nach Deutschland

Aus politischen Gründen geht das Weiße Haus gegen Elite-Unis vor. Für Wissenschaftler und Studierende aus den USA wird Deutschland daher interessanter – was sich auch in den Bewerbungen niederschlägt.
Berlin - Internationale Forscherinnen und Forscher zieht es zunehmend nach Deutschland – gerade aus den USA. Bei mehreren deutschen Forschungsgesellschaften gingen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr deutlich mehr Bewerbungen aus den USA ein, wie diese dem "Tagesspiegel Background" berichteten.