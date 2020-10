Hochschulen im Land So läuft das Wintersemester unter Corona-Bedingungen

Bereits während des Sommersemesters habe man zahlreiche Veranstaltung digital angeboten und plane auch für dieses Semester viele Vorlesungen über das Internet. Unterstützt werden sollen diese mit einer hochschuleigenen Lernplattform, auf der Materialien hochgeladen und ausgetauscht werden können, teilt die Hochschule auf Anfrage mit.

Auch Praktika in Laboren werden weiterhin angeboten - dies allerdings nur unter strengen Hygiene-Auflagen. So darf sich stets nur eine beschränkte Zahl von Teilnehmern zeitgleich in einem Raum aufhalten, ebenso gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Umfrage belegt große Akzeptanz unter Studenten

Nachdem bereits die Veranstaltungen des Sommer-Semesters an der Universität Tübingen ausnahmslos online stattfinden mussten, sind auch für das anlaufende Wintersemester einige digitale Lehr-Angebote in Planung, teilt die Pressesprecherin der Hochschule, Antje Karbe, mit. Dies allerdings nicht ohne zu betonen, dass das Hygiene-Konzept der Universität den aktuellen Entwicklungen der Pandemie unterworfen ist und sich daher stets ändern könnte.

Da das Wintersemester in Tübingen erst zum 2. November startet, ließe sich noch nicht klar sagen, ob die Pandemie Auswirkungen auf die Zahl die Immatrikulationen hatte. Bislang lägen die Zahlen nicht nennenswert unter denen des Vorjahreszeitraums, informiert Karbe. Da der Semesterstart noch aussteht, lasse sich auch noch nicht zuverlässig sagen, wie erfolgreich die Umsetzung der Hygiene-Regeln gelingen wird. Im Sommer noch habe große Akzeptanz unter den Studierenden geherrscht, wie eine Umfrage der Universität nahe legt.

Nach aktuellem Stand soll ungefähr die Hälfte aller Veranstaltungen online angeboten werden. Insbesondere wolle man größere Vorlesungsveranstaltungen durch digitale Angebote ersetzen. Dazu werden Vorlesungen entweder im Vorfeld aufgezeichnet oder live gestreamt. Durch die verstärkte Nutzung der Plattformen ILIAS und Moodle soll die Versorgung der Studenten mit Lehrmaterialien gewährleistet bleiben.

Probleme vor dem Semesterstart

Auch die Hochschule Furtwangen verzeichnet trotz Pandemie kaum Schwankungen der Erstsemesterzahlen. Waren es im Winter 2019 noch 6073 Immatrikulierte, zählt man im aktuellen Wintersemester 6004 angemeldete Studenten.

Während des Sommersemesters wurden aufgrund der Corona-Situation so gut wie keine Präsenzveranstaltungen angeboten, teilt die Pressereferentin der Hochschule, Jutta Neumann, mit. Stattdessen wurden ausschließlich digitale Angebote abgehalten. Für den Winter plane man ein hybrides Konzept. Wie viele Präsenz-Veranstaltungen im laufenden Wintersemester stattfinden werden, stehe zum momentanen Zeitpunkt jedoch noch nicht fest, so Neumann weiter.

Um die Hygiene-Regeln in Vorlesungssälen und Fluren zu gewährleisten, würden die Studierenden regelmäßig über Rundmails und Aushänge informiert. Besonders wichtig sei der Hochschule jedoch die persönliche Ansprache auf die Regeln und dass Lehrende mit gutem Beispiel vorangingen. Daher habe man diese entsprechend sensibilisiert.

Des Weiteren habe man die Bestuhlung in den Vorlesungsräumen reduziert und im ganzen Haus für ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten gesorgt, so Neumann. Aus dem sogenannten "akademischen Viertel", also der fünfzehnminütigen Pause zwischen den einzelnen Veranstaltungsblöcken, sei inzwischen eine akademische halbe Stunde geworden. Dies soll ermöglichen, dass genug Zeit bleibt, sich ohne Gedränge im Gebäude fortzubewegen.

Besonders schwer sei die Umsetzung des Hygiene-Konzepts seit Semesterbeginn nicht gewesen, so die Antwort der Furtwanger Hochschule. Die eigentlichen Probleme hätten vielmehr vor dem Semester gelegen, schreibt Neumann. So habe neben der Erarbeitung von Hygiene-Konzepten auch ein vollkommen neuer Stundenplan einige Kapazitäten in Anspruch genommen. Dennoch könne man sich nun über viel positives Feedback der Studierenden freuen. Viele der älteren Semester seien einfach froh, endlich wieder studieren zu können.