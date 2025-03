Sechs Studierende der Polizeihochschule in Schwenningen lernten eine Woche die Arbeit ihrer Kollegen in Wales kennen.

Ziel des Austauschs war es, die Arbeit der walisischen Kollegen kennenzulernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken und natürlich wertvolle neue Erfahrungen zu sammeln. Die Studierenden erzählen, was sie auf der britischen Insel erlebt haben.

„Die ersten drei Tage begleiteten wir die sogenannten Response Teams im Streifendienst. Dabei konnten wir hautnah miterleben, wie die walisische Polizei Einsätze bewältigt und auf die unterschiedlichen Situationen reagiert. Wir konnten dabei einige Parallelen zur deutschen Polizei erkennen. Es gibt aber auch viele Unterschiede, etwa in den Befugnissen der Beamten oder der technischen Ausstattung“, teilen sie in einer Pressemitteilung mit.

Lesen Sie auch

Einblick ins Trainingszentrum

Ein weiterer Programmpunkt der Woche war der Besuch im Trainingszentrum der Firearms Officers. Dort bekamen sie einen Eindruck davon, wie die walisischen Polizisten im Umgang mit Schusswaffen ausgebildet werden und welche Standards dabei gelten. Nach einer Führung über das Übungsgelände ging es weiter ins Headquarter, wo sie die Technologie-Einheit kennenlernen durften.

Unsere Empfehlung für Sie Hochschule für Polizeiin Schwenningen Das sind 524 neue Oberkommissare Demnächst ist es soweit: 524 frisch ernannte Oberkommissarinnen und Oberkommissare werden in Baden-Württemberg die Dienststellen der Landespolizei verstärken.

Besonders beeindruckend war die Vorführung moderner Technologien zur Verbrechensbekämpfung, wie etwa automatisierte Gesichtserkennung, die in Wales bereits aktiv genutzt wird, heißt es weiter. In Deutschland werde dies noch kontrovers diskutiert. Auch die neuesten Drohnen und speziellen Videofahrzeuge mit Gesichtserkennung wurden ihnen vorgestellt. „Es war faszinierend zu sehen, wie weit die technische Entwicklung in diesem Bereich bereits fortgeschritten ist.“

Natürlich kam auch das Zwischenmenschliche nicht zu kurz. Zusammen mit ihren walisischen Kollegen unternahmen sie eine Wanderung.

Ihr Fazit

„ Unsere Woche bei der Polizei in Swansea war in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung. Wir konnten nicht nur neue Eindrücke sammeln, sondern auch unsere Perspektiven erweitern. Besonders spannend war es, die unterschiedlichen Strukturen und Arbeitsweisen zu vergleichen. Gleichzeitig wurde uns bewusst, dass die Grundprinzipien der Polizeiarbeit überall ähnlich sind: den Menschen zu schützen und als Team zusammenzuarbeiten“, lautet das Fazit der sechs Studierenden aus Schwenningen in Wales.

Und weiter: „Wir sind sehr dankbar für die herzliche Aufnahme und die spannenden Einblicke, die wir gewinnen durften. Dieser Austausch hat uns nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weitergebracht und wir würden eine solche Erfahrung jederzeit wieder machen und jedem weiterempfehlen.“

Was der Präsident sagt

Matthias Zeiser, Präsident der Hochschule, sagt dazu: „Der internationale Erfahrungsaustausch bereitet die Studierenden auf die sich stetig verändernden Herausforderungen der polizeilichen Arbeit vor. Diese ist zunehmend geprägt von internationalen Entwicklungen. Daher bietet dieser Austausch für angehende Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eine Möglichkeit, sich mit den komplexen und vielfältigen internationalen Herausforderungen auseinanderzusetzen, Lösungsansätze anderer Staaten kennenzulernen und somit individuelle internationale Kompetenzen aufzubauen.“