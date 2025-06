Hochschule in Albstadt: Spielerisch geht alles besser

1 Die Studierenden Christine Keller, Vanessa Lorek und Tom Stützer (von links) haben ein Spiel entwickelt. Betreut wurden sie von Andreas Schmid. Foto: Hochschule Albstadt-Sigmaringen/Corinna Korinth Sich Wissen aneignen, das geht am besten spielerisch. Dazu gab es jetzt ein Projekt an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.







Wie können sich Studierende komplexes und durchaus kompliziertes Wissen aneignen? Am besten spielerisch. Das zumindest dachten sich Vanessa Lorek, Christine Keller und Tom Stützer, die alle im siebten Semester an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Pharmatechnik studieren. Sie mussten sich mit der Pharma-Richtlinie „GMP Annex 1“ befassen, in der es um die Herstellung von sterilen Arzneimitteln geht – nicht gerade leichter Stoff. Sie entwickelten daher gemeinsam im Zuge einer Projektarbeit ein Spiel, das den umfangreichen Inhalt der Richtlinie thematisiert.