Auch in diesem Jahr hat sich die Hochschule Albstadt-Sigmaringen dem Wettbewerb mit anderen Hochschulen in Sachen Qualität der Lehre, Praxisnähe und Betreuungsangebot gestellt und in vielen Kategorien des CHE-Rankings Spitzenplätze belegt.

Diesmal waren die Albstädter Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Textil- und Bekleidungstechnologie sowie Bioanalytik, Pharmatechnik, Angewandte Biologie und Angewandte Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften in Sigmaringen an der Reihe. Besonders wichtige Bewertungskriterien waren wie gewohnt die Unterstützung am Studienanfang sowie der Kontakt zur Berufspraxis, und wie in den Vorjahren landeten die bewerteten Studiengänge in der nationalen Spitzengruppe.

Sehr gute Noten erhielten sie auch für ihre Praxisorientierung der Lehre, IT-Ausstattung oder Unterstützung für Auslandsaufenthalte. Darüber hinaus vergaben die Studierenden – denn sie waren die Juroren – in den Kategorien Allgemeine Studiensituation und Unterstützung im Studium besonders positive Bewertungen.

Fast überall deutlich über dem Mittelwert

Insgesamt liegen die Studiengänge der Hochschule in den allermeisten Bereichen deutlich bis sehr deutlich über dem Mittelwert der berücksichtigten Hochschulen. Die Hochschulleitung sieht darin eine Bestätigung des eigenen Engagements. „Wir haben nahtlos an die ausgezeichneten Ranking-Ergebnisse der vergangenen Jahre angeknüpft“, kommentiert Rektorin Ingeborg Mühldorfer das Abschneiden der Hochschule, „und uns vielfach in der Spitzengruppe platziert. Darauf sind wir stolz.“

Hans-Joachim Illgner, Dekan der Fakultät Engeneering, interpretiert die guten Bewertungen als Beleg dafür, dass die Modernisierung des Studienangebots gelungen ist: „Wir haben den Übergang zu digitalen Lehrinhalten und Lehrformen in der Fakultät erfolgreich gemeistert und dabei die richtige Balance zwischen persönlicher Betreuung vor Ort und modernen Formaten gefunden.“ Dass der Studiengang Maschinenbau Spitzenbewertungen für die IT-Ausstattung und die digitalen Lehrelemente eingefahren habe, freue ihn ganz besonders. Ebenso die Bewertungen für Praxisbezug und Praktika, besonders im Fach Textil- und Bekleidungstechnologie – sie bestätigten, dass sich die Studierenden dank einem überdurchschnittlichem Praxisniveau gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet sähen.

Carola Pickhardt, Dekanin der Fakultät Life Sciences, sieht das ähnlich: Die Studierenden schätzten die entschiedene Praxisorientierung, die mit Wissenschaftlichkeit ohne Abstriche einhergehe. Hinzu kämen das Lernumfeld, die gute Infrastruktur und die intensive persönliche Betreuung. „Überdies belegen wir in der Kategorie Abschlüsse in angemessener Zeit einen Spitzenplatz – das freut uns auch sehr.“

Das CHE-Hochschulranking ist der umfassendste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Es bietet Bewertungen zu mehr als 10 000 Studiengängen an deutschen Hochschulen. Befragt wurden rund 120 000 Studierende. Die Rankingergebnisse können auf der Internetseite www.heystudium.de/ranking eingesehen werden.