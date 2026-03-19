Hochschule in Albstadt: Der Bedarf an Nachwuchs ist enorm

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen beleuchtet einen Studiengang, der Absolventen gute Prognosen verspricht.
Die pharmazeutische Industrie ist geprägt von kontinuierlicher Innovation und bietet ein dynamisches Arbeitsumfeld. Mit dem technologischen Fortschritt wandelt sich auch das Anforderungsprofil der Branche: Im Zentrum stehen heute hoch qualifizierte Expertinnen und Experten, die komplexe, automatisierte Systeme sicher beherrschen. Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen richtet ihren Studiengang Pharmatechnik gezielt auf diese anspruchsvollen Erfordernisse einer digitalisierten Arbeitswelt aus, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.