An der Hochschule Furtwangen (HFU) steht von Montag bis Freitag, 1. bis 5. Juli, der Discovery Industry Truck von „Coaching4Future“. In dem Truck können Jugendliche einen Einblick in das Denken und die Arbeit von Ingenieuren gewinnen. In der mobilen Industriewelt kann von der Idee bis zum fertigen Produkt alles selbst erlebt werden.