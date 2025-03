1 Einbau des Aufzugs in einer Simulationsansicht: Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude der Hochschule Furtwangen am Campus Furtwangen sollen zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Foto: Dominik Widmann, HFU

Die Hochschule (HFU) saniert derzeit am Campus Furtwangen ihr Hauptgebäude umfangreich und gestaltet es um. Die Kosten betragen rund zwölf Millionen Euro. Der Bezug soll bis Jahresende erfolgen.









Link kopiert



An der Hochschule Furtwangen sind die Baumaßnahmen am so genannten Gebäude A, dem Hauptgebäude am Robert-Gerwig-Platz, in vollem Gange. Rund 4600 Quadratmeter werden hier derzeit saniert und umgestaltet, die Maßnahmen haben einen finanziellen Umfang von rund zwölf Millionen Euro.