Hochschule Furtwangen Studiengang Hebammenwissenschaft startet im Oktober

"Auf diesen Moment haben wir uns eineinhalb Jahre lang gemeinsam mit der Hochschule sehr intensiv vorbereitet", erklärt Arne Holthuis, Leitender Pflegedirektor und Leiter der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe am Schwarzwald-Baar-Klinikum. "Unsere Hebammenausbildung im bisherigen Schulsystem hat lange Tradition. Mit dem neuen Studiengang gelingt es, unseren Ausbildungsauftrag in enger Kooperation mit der Hochschule Furtwangen im akademischen Sektor fortzuführen. Darüber freuen wir uns sehr."

Die theoretischen und fachpraktischen Lehrveranstaltungen werden hauptsächlich am Campus Furtwangen der Hochschule stattfinden. Für einen Großteil des Studiums sind berufspraktische Studienphasen vorgesehen. Diese werden in geburtshilflichen Einrichtungen und Krankenhäusern sowie bei freiberuflich tätigen Hebammen in der Region durchgeführt werden.

"So lernen die Studierenden den spannenden Berufsalltag von erfahrenen Hebammen im Kreißsaal, auf der Wochenbettstation, in Geburtshäusern oder Praxen frühzeitig und umfassend kennen und können ihre an der Hochschule erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im realen Praxiseinsatz anwenden", erläutert König.

Sieben Semester führen zum Erfolg

In nur sieben Semestern wird das Studium ermöglichen, sowohl die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung "Hebamme" als auch den akademischen Abschluss "Bachelor of Science Hebammenwissenschaft" zu erwerben. Damit können Absolventen sowohl deutschlandweit als auch international als Hebamme tätig werden. Außerdem ist durch das Studium eine Laufbahn in Forschung und Lehre oder ein weiterführendes Masterstudium möglich.

Akademisierung der Gesundheitsberufe

Die Rahmenbedingungen für den Hebammen-Beruf haben sich geändert. Bislang war es in Deutschland üblich, die Ausbildung an einer privaten Hebammenakademie zu absolvieren.

Im Zuge der Akademisierung der Gesundheitsberufe werden derzeit bundesweit Studiengänge für das Hebammenwesen geschaffen. Innerhalb des Landes Baden-Württemberg wurden an mehreren Hochschulen und Universitäten Hebammenstudiengänge eingerichtet.

Die Hochschule Furtwangen hat im Bereich der Akademisierung der Gesundheitsberufe mit dem Studiengang Physiotherapie bereits umfangreiche und positive Erfahrungen gesammelt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Weiterqualifizierung auf Masterniveau mit dem Studiengang Angewandte Gesundheitsförderung. Der Aufbau weiterer Masterstudiengänge an der HFU wird angestrebt.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer betont: "Mit den Maßnahmen zur Vollakademisierung der Hebammenausbildung realisieren wir in Baden-Württemberg – weit vor dem gesetzlich vorgegebenen Termin – ein vielfältiges und regional differenziertes Ausbildungsangebot auf höchstem akademischem Niveau. Die zusätzlichen Studienplätze sind dabei ein entscheidender Beitrag, um auch langfristig eine qualitativ hochwertige Geburtshilfe im ganzen Land sicherzustellen. Dies wird allen werdenden Müttern und Familien mit neugeborenen Kindern zugutekommen."

Wer sich für einen Studienplatz Hebammenwissenschaft interessiert, sollte Folgendes vorweisen können:

Hochschulzugangsberechtigung oder eine Berufsausbildung laut HebG Paragraf 10 (zum Beispiel Gesundheits- und KrankenpflegerIn, Gesundheits- und KinderkrankenpflegerIn, Pflegefachfrau und Pflegefachmann)

Ausbildungsvertrag mit einem kooperierenden Krankenhaus

Ärztliches Attest zur Berufseignung

Erweitertes Führungszeugnis

Deutschkenntnisse (C1-Niveau)

Interessierten wird empfohlen, ein Vorpraktikum in einem Krankenhaus oder einer von Hebammen geleiteten Einrichtung zu absolvieren. Kontakt für Interessierte: E-Mail: Hebammenwissenschaft@hs-furtwangen.de; Telefonhotline: donnerstags 10 bis 14 Uhr: 07723/9 20 20 64.

Bewerbungsschluss für den Studienstart im Oktober 2021 ist 15. Juli. Für EU-Bürger ist das Studium kostenfrei. Es fallen lediglich die üblichen Studierendenbeiträge an. Der Ausbildungsbetrieb zahlt zudem eine Ausbildungsvergütung.

Weitere Informationen gibt es auf der Website: www.hs-furtwangen.de/studiengaenge/hebammenwissenschaft-bachelor/