Hochschule Furtwangen: Studentenzahlen gehen zurück

1 Die Hochschule Furtwangen reagiert auf rückläufige Studentenzahlen. Wie, erklärt Rektorin Alexandra Bormann. Foto: HFU

Die Studentenzahlen an der Hochschule Furtwangen sind rückläufig. Das mag den Wohnungsmarkt vor Ort entspannen. Doch was das für die Hochschule bedeutet, wollte unsere Redaktion von Rektorin Alexandra Bormann wissen.









Die Studentenzahlen an der Hochschule Furtwangen (HFU) gehen zurück. Das belegen auch die Zahlen der vergangenen drei Jahre. Waren es zum Sommersemester 2022 noch 5036 Studenten, gingen die Zahlen schrittweise bis zum Sommersemester 2024 auf 4404 zurück, also allein in dieser Zeit über 600 Studenten weniger. Das entspricht einem Minus von 12,5 Prozent alleine in diesen drei Jahren.