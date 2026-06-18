Hochschule Furtwangen: So soll der Schwarzwald krisensicherer werden

Resilienz in Wirtschaft und Region, darum geht es beim Black Forest Innovation Summit 2026. Die HFU und die Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG laden Unternehmen zum Austausch ein.

Die Hochschule Furtwangen (HFU) setzt ihr 2024 etabliertes Zukunftsformat fort: Am Donnerstag, 12. November 2026, bringt der Black Forest Innovation Summit regionale Unternehmen mit Vertretern aus Wissenschaft und Politik am Campus Furtwangen zusammen. Unter dem Jahresthema „Resiliente Wirtschaft und Region“ fungiert der Summit als Plattform, auf der zentrale Zukunftsfragen, neue Märkte und technologische Entwicklungen diskutiert und gemeinsam Konzepte und Ideen für mehr Resilienz entwickelt werden. Damit soll eine Strahlkraft weit über die Region hinaus erreicht werden, informiert die HFU in einer Pressemitteilung.

Der Black Forest Innovation Summit wird 2026 in Partnerschaft mit der Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG veranstaltet. „Mit dem Black Forest Innovation Summit haben wir ein Format geschaffen, in dem wir gemeinsam mit Unternehmen aus der Wirtschaft neue Wege für eine zukunftsfähige Region Schwarzwald entwickeln“, erklärt HFU-Rektorin Alexandra Bormann. „Resilienz verstehen wir als Zusammenspiel von wirtschaftlicher Stärke, gesellschaftlicher Verantwortung und innovativer Gestaltungskraft. Dass wir in diesem Jahr mit der Volksbank Mittlerer Schwarzwald einen Partner an unserer Seite haben, der die Entwicklung der Region so aktiv mitprägt, freut uns sehr.“

Es geht um Vernetzung

Der Black Forest Innovation Summit ist als Veranstaltungsreihe der Hochschule Furtwangen konzipiert, mit der Unternehmen, Wissenschaft, Alumni und weitere regionale Akteure systematisch miteinander vernetzt werden. Unter der Leitidee „Wissenschaft. Wirtschaft. Wirkungskraft.“ stehen aktuelle Herausforderungen, neue Märkte, technologische Entwicklungen und konkrete Ansätze für Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

Ziel ist es, den Austausch auf dieser Plattform in gemeinsame Wirksamkeit zu übersetzen und Kooperationen zwischen Hochschule, Wirtschaft und Region aktiv voranzubringen – von gemeinsamen Projekten über neue Transferformate bis hin zu innovativen Geschäftsmodellen. Für den Summit am 12. November sind Impulse aus Wissenschaft und Praxis, moderierte Diskussions- und Austauschrunden, Innovation Labs sowie Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen geplant.

Premiere war 2024

Mit dem diesjährigen Black Forest Innovation Summit knüpft die Hochschule Furtwangen an die sehr positiv aufgenommene Premiere im Jahr 2024 an. Auch im Jahr 2026 versteht sich die HFU als „Zukunftsagentur“ für die Region: Der Campus im Schwarzwald, Europa als Heimat und die ausgeprägte Innovationsorientierung bilden den Rahmen, um gemeinsam neue, widerstandsfähige Wege für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu denken und zu erproben. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite der Hochschule Furtwangen: https://www.hs-furtwangen.de/veranstaltungen/innovation-summit.