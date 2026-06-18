Hochschule Furtwangen: So soll der Schwarzwald krisensicherer werden

Resilienz in Wirtschaft und Region, darum geht es beim Black Forest Innovation Summit 2026. Die HFU und die Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG laden Unternehmen zum Austausch ein.
Die Hochschule Furtwangen (HFU) setzt ihr 2024 etabliertes Zukunftsformat fort: Am Donnerstag, 12. November 2026, bringt der Black Forest Innovation Summit regionale Unternehmen mit Vertretern aus Wissenschaft und Politik am Campus Furtwangen zusammen. Unter dem Jahresthema „Resiliente Wirtschaft und Region“ fungiert der Summit als Plattform, auf der zentrale Zukunftsfragen, neue Märkte und technologische Entwicklungen diskutiert und gemeinsam Konzepte und Ideen für mehr Resilienz entwickelt werden. Damit soll eine Strahlkraft weit über die Region hinaus erreicht werden, informiert die HFU in einer Pressemitteilung.