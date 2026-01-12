Hochschule Furtwangen: So bereitet man sich auf den Notfall vor

Im Hörsaal der Hochschule Furtwangen geht es um mehr als Theorie. Anhand konkreter Beispiele lernen Studierende, warum Vorratshaltung wichtig für die moderne Krisenvorsorge ist.
Drei Kästen Wasser, ein Berg aus Instantnudeln, Dosenravioli, Nüsse und vieles mehr, breiten sich auf einem Tisch im Hörsaal C 0.09 der Hochschule Furtwangen (HFU) aus. Was nach dem Einkauf für einen Campingausflug aussieht, ist in Wahrheit die Vorbereitung für eine Unterrichtseinheit zum Thema Vorräte im Fachbereich Sicherheit.