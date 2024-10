Hochschule Furtwangen: Neue Rektorin nun offiziell im Amt

1 Ministerin Petra Olschowski (links) und die neue Rektorin an der HFU, Alexandra Bormann Foto: Emelie Baisch

Beim Black Forest Innovation Summit an der Hochschule Furtwangen wurde Alexandra Bormann durch eine feierliche Amtseinführung als neue Rektorin willkommengeheißen. Glückwünsche kamen auch von Ministerin Petra Olschowski.









Am Freitag fanden an der Hochschule Furtwangen (HFU) die Feierlichkeiten zum Black Forest Innovation Summit statt. Hier versammelten sich zahlreiche Vertreter der Medizintechnik sowie Mitglieder der Hochschule, um die Entwicklungen und Innovationen der HFU zu feiern. Ein besonderer Höhepunkt im Programmablauf war die Amtseinführung der neuen Rektorin an der HFU, Alexandra Bormann.