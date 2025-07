David List ist Student der Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Furtwangen. Er ist zudem Profi-Mountainbiker und seit Beginn des Jahres beim Decathlon Ford Racing Team unter Vertrag. Darüber informiert die Hochschule Furtwangen in einer Pressemitteilung.

List ist bereits fünffacher deutscher Meister in der olympischen Disziplin Mountainbike Cross Country (XCO) sowie deutscher Mountainbike Marathon-Meister.

Nun sicherte sich der 25-jährige Athlet den Titel des deutschen Hochschulmeisters im Mountainbike Cross Country (XCO). Diese Meisterschaft fand im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Wombach statt. Neben diesem Erfolg landete er im Hauptrennen der deutschen Meisterschaft im XCO der Elite auf Rang vier.

Bereits zwei Tage zuvor wurde die deutsche Meisterschaft im Cross Country Short Track (XCC) ebenfalls in Wombach ausgetragen. Hier erzielte David List einen hervorragenden dritten Platz.

Hartes Training und viel Eigendisziplin

Mit seinem neuen Team Decathlon Ford Racing Team verfolgt David List große Ziele und visiert eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles an. Hierfür trainiert er rund 30 Stunden in der Woche.

Mit den optimalen Trainingsbedingungen am Olympiastützpunkt in Freiburg und dem Spitzensportprogramm der Hochschule Furtwangen sei er sehr glücklich, denn so könne er die Vorzüge einer Dualen Karriere genießen und dennoch als Profisportler seine sportlichen Ziele verfolgen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Profisport und Studium erfordern viel Eigendisziplin“, wird List darin zitiert. „Aber es lohnt sich, denn durch die Eigendisziplin und mit der Unterstützung der HFU im Spitzensportprogramm konnte ich mich auf die sportlichen Ziele fokussieren und entsprechende Erfolge erzielen.“

Mit den Erfolgen zog er die Aufmerksamkeit der internationalen Mountainbike-Szene auf sich und darf nun in einem Profiteam mit optimaler Betreuung an den Start gehen.