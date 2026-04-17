Hochschule Furtwangen: Globale Führung neu gedacht

Ein neues Forschungsprojekt der Hochschule Furtwangen entwickelt praxisnahe Ansätze, um kulturelle Unterschiede in der Unternehmensführung produktiv zu nutzen.
„In einer von Unsicherheit und zunehmender Fragmentierung geprägten Zeit brauchen wir Ideen, wie Kooperation über kulturelle Grenzen hinweg aktiv ermöglicht und gestaltet werden kann“, betont Julika Baumann Montecinos, Professorin der Hochschule Furtwangen (HFU) laut einer Pressemitteilung. Sie ist Projektleiterin des neuen Forschungs- und Praxisprojekts „Transkulturelle Führung und neue globale Best Practices“ an der HFU.