Die Summer School Informatica Feminale Baden-Württemberg 2024 war ein voller Erfolg. Von Cybersecurity und Programmieren mit Python über Matlab und Roboter bauen bis hin zum Programmieren von Sensoren – für Studentinnen und Fachfrauen, vor allem aus der Informatik, wurde wieder ein vielfältiges und hochwertiges Programm geboten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Organisiert wurde die Veranstaltung von dem an der Hochschule Furtwangen angesiedelten Netzwerk Frauen.Innovation.Technik (F.I.T.). „Fachlich kompetente Dozentinnen auf Augenhöhe, toller Austausch an jeder Ecke“, so beschreibt eine Teilnehmerin, was ihr an der Summer School Informatica Feminale Baden-Württemberg besonders gut gefallen hat.

Rund 110 Teilnehmerinnen besuchten die mehrtägige Veranstaltung, die dieses Mal an der Universität Freiburg ausgerichtet wurde, und nutzten das Angebot von 17 aktuellen Fach- und Social-Skill-Kursen. Zusätzlich gab es mehrere Talk-Runden und Workshops. Darin erfuhren die Teilnehmerinnen unter anderem die „Magie von Feedback“ und wie man sich im Bewerbungsprozess selbst vermarktet. Im „Summer Tech Talk“ mit der Sick AG gewährten engagierte Tech-Frauen Einblicke in ihren Werdegang bei dem Sensorenhersteller aus Waldkirch.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Abgerundet wurde das Bildungsangebot durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, bei dem der Spaß nicht zu kurz kam: Bei der Charleston-Schnupperstunde wurde das Tanzbein geschwungen, bei „IT kreativ“ konnten die Frauen sich beim Acrylmalen ausprobieren.

Nicht nur beim Netzwerkabend nutzten die Teilnehmerinnen die Chance zum Austausch. Auch in der veranstaltungseigenen Pop-up-Cafeteria wurden in entspannter Atmosphäre neue Kontakte geknüpft und bestehende vertieft. Die Teilnehmerinnen waren von den Kursen und dem Rahmenprogramm begeistert, viele haben sich fest vorgenommen, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Nächstes Jahr geht die Informatica Feminale BW bereits in die 25. Runde, und auch das verantwortliche Netzwerk Frauen.Innovation.Technik feiert sein 25-jähriges Bestehen.

Vorbereitungen für die Meccanica Feminale

Aktuell laufen im F.I.T.-Team an der Hochschule Furtwangen bereits die Vorbereitungen für die Meccanica Feminale – das Pendant für Studentinnen und Fachfrauen insbesondere aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau, Elektro- und Medizintechnik. Die Winter School steht vom 18. bis 22. Februar 2025 an der Universität Stuttgart an. Die Veranstaltungen finden im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg statt. Weitere Informationen gibt es unter www.scientifica.de.