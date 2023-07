Die Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen kommt nicht zur Ruhe. Ein von Studenten organisiertes Fußballturnier ist nun wegen Sexismus-Vorwürfen abgesagt worden. Eine Rolle spielt wohl auch die derzeitige Polizeiaffäre.

Dass ein geplantes Fußballturnier für ein derartiges Medienecho sorgen kann, davon dürften auch die Polizeistunden an der Hochschule in Villingen-Schwenningen überrascht sein. Grund für die Aufregung: Einige angemeldete Mannschaften trugen Namen, die als sexistisch anmutend kritisiert wurden.

Begonnen hatte eigentlich alles ganz harmlos. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Hochschule hatte in Eigenverantwortung ein 9-Meter-Fußballturnier organisiert, welches eigentlich am Dienstag hätte stattfinden sollen. Über 90 Teams hatten sich für das Event gemeldet – doch die gewählten Namen entsprachen so gar nicht der Vorstellung der Hochschulleitung.

Dies bestätigt Hochschulsprecher Nico Knobloch auf Anfrage unserer Redaktion. So seien einige Teams aufgetaucht, „deren Mannschaftsnamen in keinem Fall von der Hochschulleitung akzeptiert werden können, in keiner Weise der Werteorientierung der Polizei Baden-Württemberg, respektive der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, entsprechen und somit absolut nicht bei einer Veranstaltung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg toleriert werden“.

Zusammenhang mit suspendierten Inspektor?

Der Bild-Zeitung – diese hatte zunächst über den Ärger geschrieben – sind die Mannschaftsnamen, die in den Fokus gerieten, zugespielt worden. So soll sich ein Team beispielsweise „FC Ramsy Vonhinten“ genannt haben. Ein anderes „1. FC Golden Shower“ – wobei dieser Begriff eine sexuelle Vorliebe beschreibt, bei der man uriniert oder auf sich urinieren lässt.

Letzterer Teamname soll kein Zufall sein: Vermutet wird, dass es sich dabei um eine Anlehnung an den suspendierten und derzeit wegen sexueller Nötigung vor Gericht stehenden Inspektor der Polizei handelt, bei dem ebenjene sexuelle Vorlieben Gegenstand eines mutmaßlichen Polizeiskandals sind.

Prorektorin pocht auf Absage

Prorektorin Judith Hauer habe sich, wie der Hochschulsprecher erklärt, zunächst eindeutig von den sexistisch anmutenden Namen distanziert und dann auch die Organisatoren zum Gespräch gebeten. Die Haltung der Hochschule sei dabei „unmissverständlich dargestellt“ worden – taktlose, respektlose und sexistische Sprache habe am Campus keinen Platz. „Auch ein scheinbar lustiger Kontext rechtfertigt das nicht“, macht Knobloch im Namen der Hochschulleitung deutlich.

Für die Prorektorin sei damit klar gewesen, das Turnier abzusagen. Die Asta habe die Entscheidung mitgetragen und unterstützt. Allerdings ist das letzte Wort in der Angelegenheit noch nicht gesprochen. Denn am Dienstag werde es eine nicht-öffentliche Plenumveranstaltung geben, bei der es einen Austausch zur Absage gibt, zudem solle die Entscheidung „aus Gründen der Transparenz“ nochmals dargelegt werden.

Hochschule kommt nicht zur Ruhe

Für die Hochschule kommt der Ärger zur Unzeit. Erst ist Mai war bekannt geworden, dass gegen zwei Führungskräfte der Hochschule Vorwürfe wegen sexueller Belästigung geprüft werden. Zudem musste eine Solidaritätsaktion für die Polizistin, die von dem Inspektor bedrängt worden sein soll, abgeblasen und Spendengelder zurückgezahlt werden.