Hochschule für Musik Trossingen: Eine schlagkräftige Mischung

Ein künstlerischer Höhepunkt im Konzertsaal der Hochschule für Musik (HfM) ist dabei am Freitag, 4. Oktober, um 19 Uhr das gemeinsame Konzert des Percussion-Ensembles der Hochschule mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern Schlagzeug-Masterclasses des Symposiums. Unter der künstlerischen Leitung von Professor Jochen Schorer präsentieren die Musiker Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit. Das Publikum darf sich laut Ankündigung „auf ein unterhaltsames und vielseitiges Programm zwischen Solo und Ensemble freuen“. Der Eintritt ist frei.

Das „Positively Brass & Percussion Symposium“ mit den namhaften Trossinger Professoren, international renommierten Gastdozenten und zahlreichen Ausstellern aus Instrumentenbau und Verlagswesen hat sich einen klangvollen Namen in der Szene erarbeitet. Nachwuchsförderung mit einem Solo-Wettbewerb sowie Meisterklassen auf höchstem Niveau in Verbindung mit attraktiven Konzerten und Workshops sind die Mischung, die das Symposium der HfM Trossingen zu einer begehrten Adresse macht. In Kooperation mit der Stadt Trossingen konnte beispielsweise in diesem Jahr mit Mnozil Brass eines der spektakulärsten Brass-Ensembles weltweit für ein Konzert gewonnen werden. Das bereits ausverkaufte Konzert fand am 2. Oktober im Konzerthaus Trossingen statt, am 3. Oktober folgt ein Workshop in der Hochschule mit den legendären Ensemblemitgliedern Thomas Gansch (Trompete) und Leonhard Paul (Posaune).

Namhafte Gäste

Zu weiteren namhaften Gästen zählen unter anderem die Stuttgarter Schlagzeugprofessorin Marta Klimasara, die Berliner Posaunistin Louise Pollock sowie der Perkussionist und Weltmusiker Murat Çoskun. Das Trossinger Team aus den Professoren Matthias Kowalczyk (Trompete), Saar Berger (Horn) und Jochen Schorer (Schlagzeug) wurde übrigens zum Wintersemester komplettiert durch den neuen Posaunenprofessor Kris Garfitt, ARD-Preisträger und Soloposaunist des WDR-Sinfonieorchesters.

