Hochschule Albstadt: Studenten beschäftigen sich mit der Schuhindustrie

Studierende an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben die Ergebnisse ihres Industrieprojekts präsentiert.

Von der ersten digitalen Skizze bis zum fertigen Prototyp: 16 Studierende des Masterstudiengangs Textil- und Bekleidungsmanagement an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben die Ergebnisse ihres Industrieprojekts präsentiert. Unter der Leitung von Prof. Matthias Kimmerle untersuchten sie ein Semester lang, wie moderne 2D- und 3D-Software die Entwicklung in der Schuhindustrie revolutionieren kann. Die Hochschule berichtet über das Projekt in einer aktuellen Pressemitteilung.​

Im Fokus des Projekts stand die Software MindCAD von der Firma Mind Technology aus Portugal. In enger Zusammenarbeit mit dem Praxispartner Rebstock Consulting GmbH & Co. KG (Albstadt) – Vertriebspartner der Unternehmen Mind Technology und Zünd Systemtechnik AG – evaluierten die Studierenden die Praxistauglichkeit der digitalen Werkzeuge.

In Zweierteams gearbeitet

Das Besondere an diesem Workflow: Die in MindCAD konstruierten Daten fließen direkt in die Ansteuerung hochpräziser Cutter des Schweizer Herstellers Zünd für optimalen Zuschnitt verschiedenster Materialien.

In Zweierteams entwickelten die Studierenden eine beeindruckende Bandbreite an Schuhmodellen. Dabei entstanden nicht nur kreative Entwürfe wie ein „Casual Hiking Shoe“, der Funktionalität und Mode vereint, sondern auch technische Prototypen für klassische Sneaker und Sneaker Boots, spezialisierte Kletter- und Laufschuhe sowie Kinderschuhe und Kitten Heels.

Neben der technischen Entwicklung erarbeiteten die Studierenden ein umfassendes Marketing- und Vertriebskonzept für Rebstock Consulting. Eine Gruppe entwickelte ein integratives Messekonzept für den gemeinsamen Auftritt der Partnerunternehmen Rebstock, Mind und Zünd.

Wertvolle Erkenntnisse

Eine zweite Gruppe fokussierte sich auf die digitale Sichtbarkeit: Sie definierte eine neue Corporate Identity für verschiedene Social-Media-Kanäle und produzierte professionellen Video-Content.

Für Rebstock Consulting liefert das Projekt wertvolle Erkenntnisse. „Die Studierenden haben die Software auf Herz und Nieren geprüft und dabei auch gezielt Schwächen aufgedeckt“, so das Fazit der Projektpartner.