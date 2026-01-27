Hochschule Albstadt: Studenten beschäftigen sich mit der Schuhindustrie

Studierende an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben die Ergebnisse ihres Industrieprojekts präsentiert.
Von der ersten digitalen Skizze bis zum fertigen Prototyp: 16 Studierende des Masterstudiengangs Textil- und Bekleidungsmanagement an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben die Ergebnisse ihres Industrieprojekts präsentiert. Unter der Leitung von Prof. Matthias Kimmerle untersuchten sie ein Semester lang, wie moderne 2D- und 3D-Software die Entwicklung in der Schuhindustrie revolutionieren kann. Die Hochschule berichtet über das Projekt in einer aktuellen Pressemitteilung.