Hochschule Albstadt-Sigmaringen: Wenn die KI Internetbetrüger ausbremst

Vier bisherige und derzeitige Studieren der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben auf einer renommierten Fachkonferenz Vorträge gehalten und dabei gute Figur gemacht.
Ob digital bröckelnde Brücken, virtuelle Lockvögel für Betrüger oder KI-Systeme mit psycho-logischem Gespür – vier Studierende und Absolventen des Masterstudiengangs Advanced IT Security der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben auf einer der weltweit größten Fachkonferenzen im Bereich Mensch-Computer-Interaktion mit kreativen Ideen Furore gemacht: Auf der HCI International im schwedischen Göteborg präsentierten sie ihre Forschungsprojekte und stießen damit auf großes Interesse in der Fachcommunity.