Hochschule Albstadt-Sigmaringen: Wenn die KI Internetbetrüger ausbremst

Vier bisherige und derzeitige Studieren der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben auf einer renommierten Fachkonferenz Vorträge gehalten und dabei gute Figur gemacht.

Ob digital bröckelnde Brücken, virtuelle Lockvögel für Betrüger oder KI-Systeme mit psycho-logischem Gespür – vier Studierende und Absolventen des Masterstudiengangs Advanced IT Security der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben auf einer der weltweit größten Fachkonferenzen im Bereich Mensch-Computer-Interaktion mit kreativen Ideen Furore gemacht: Auf der HCI International im schwedischen Göteborg präsentierten sie ihre Forschungsprojekte und stießen damit auf großes Interesse in der Fachcommunity.

Fabio Stoll zum Beispiel: Der Hochschulabsolvent möchte mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz das Geschäftsmodell von Internetbetrügern sabotieren. In seinem Projekt simulieren Sprachmodelle, beispielsweise von ChatGPT, potenzielle Opfer und halten Angreifer durch scheinbare Gespräche so lange hin, bis sich der Aufwand für die Kriminellen nicht mehr lohnt. „Ich finde es faszinierend, dass man mit solchen Konzepten Menschen wirklich helfen kann“, sagt Stoll.

Auch Lea Müller geht der Frage nach, wie sich Sprachmodelle zum Schutz vor Social Engineering nutzen lassen – oder auch zu dessen Verstärkung missbraucht werden könnten. In ihrem Projekt führen KIs textbasierte Gespräche mit Personen, analysieren deren Persönlichkeiten und erstellen darauf aufbauend gezielte Angriffsprofile. Müllers Forschung soll dazu beitragen, solche Szenarien zu durchschauen und Abwehrstrategien zu entwickeln. „Besonders spannend fand ich das Feedback nach meinem Vortrag“, berichtet sie. „Ich habe viele Impulse bekommen, wie ich meine Idee weiterentwickeln kann.“

Je stärker das Passwort, desto gefährlicher der Steg

Simon Heim stellte seine Arbeit zum Thema Passwortsicherheit vor, in der klassische Farbanzeigen durch Bilder er-setzt werden. Sein System zeigt eine virtuelle Holzbrücke, über die ein Dieb zu einem Schatz zu gelangen versucht. Je stärker das eingegebene Passwort, desto mehr Planken verschwinden – der Weg für den Angreifer wird damit gefährlicher. Die Idee: Nutzerinnen und Nutzer sollen intuitiv verstehen, warum sichere Passwörter wichtig sind, und sich entsprechend besser schützen.

Wilhelm Volz, inzwischen berufstätig, präsentierte ein spielerisches IT-Sicherheitstraining: In seinem Unternehmen hat er einen Escape Room entwickelt, in dem sich Türen nur öffnen, wenn zuvor sicherheitsrelevante Aufgaben gelöst wurden – ein praxisnahes Lernerlebnis mit Aha-Effekt. Er hat ferner untersucht, wie eine gewöhnliche Frontalschulung im Vergleich mit dem interaktiven Lernen in einem Escape Room abschneidet. „Das Lernen im Escape Room hat wesentlich besser funktioniert.“

„Einen Vortrag auf einer internationalen Konferenz zu halten, ist für Studierende nicht gerade Alltag“, sagt Matthias Premer, Prorektor für Forschung, Transfer und Entrepreneurship an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Deren Institut für angewandte Forschung der Hochschule hat die Reisen teilweise finanziell unterstützt – was es nur in begründeten Ausnahmefällen tut. „Dass unsere Masterstudierenden auf internationalem Parkett selbstbewusst ihre Forschung präsentieren, zeigt, wie gut Theorie und Praxis bei uns verzahnt sind.“

Entweder Forschung oder freie Wirtschaft

Das Thema IT Security wird für die vier jungen Wissenschaftler auch in Zukunft aktuell bleiben. Fabio Stoll promoviert derzeit an der Hochschule zur Sicherheit intelligenter Stromnetze; Lea Müller möchte nach ihrem Abschluss ebenfalls in der Forschung bleiben und promovieren. Simon Heim plant, seine Masterarbeit in bereinigter Form zu veröffentlichen – langfristig sieht er sich jedoch in der freien Wirtschaft. Wilhelm Volz arbeitet bereits als IT-Sicherheitsexperte in einem großen Unternehmen.

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen

war eine der ersten, die einen rein auf IT-Sicherheit spezialisierten Bachelorstudiengang anboten. Inzwischen gibt es dort auch einen darauf aufbauenden Master und zahlreiche Weiterbildungsangebote.

