Textilien, Mode, Design, Forschung – vor dem geistigen Auge der Zuhörer drehte sich ein schillerndes Themenkaleidoskop, und es eröffneten sich faszinierende Einblicke in das Innenleben eines großen Wirtschaftszweigs.

Auf dem Podium saßen der Unternehmer Thomas Rath, einer der erfolgreichsten Modedesigner Deutschlands, Martina Bandte, Vorstandsvorsitzende der Fachvereinigung Wirkerei-Strickerei Albstadt, Gesamtmasche-Präsidentin und Geschäftsführerin von Nina von C, Marina Baum und Sven Gerhards, beide Professoren am Studiengang Bekleidungstechnologie, Katharina Pfeffer, Hochschulabsolventin und heute Produktmanagerin bei der Firma Mey, und Mark Zenzinger, Student der Textil-und Bekleidungstechnologie. Der junge Mann hat bereits parallel zum Studium eine Firma gegründet und befasst sich mit „3D-Product Development“.

Moderatorin Andrea Verpoorten und Modemacher Thomas Rath – die beiden sind übrigens Cousine und Cousin.

Hat die Textilindustrie in Deutschland eine Zukunft? „Wir werden im Ausland nicht mehr wahrgenommen“, räumte Thomas Rath ein, der direkt aus Paris eingeflogen war – indes gebe es für Deutschland so manchen Weg, „wieder wer zu werden in der textilen Welt“. Keine Option seien T-Shirts für drei Euro; vielmehr müsse Deutschland auf das setzen, wofür „Made in Germany“ seit jeher stand: „Qualität, Hochwertigkeit, Nachhaltigkeit“.

Seine Gesprächspartnerinnen und -partner pflichteten bei. Auch Sven Gerhards äußerte sich kritisch zur Massenware und schlug vor, „nur noch das zu produzieren, was auch wirklich gebraucht wird“. Marina Baum fand es nicht nachhaltig, Kleidung zunächst unter hohem Ressourceneinsatz zu produzieren, um sie dann um des „used looks“ willen energieintensiv mit Steinen zu waschen. Martina Bandte hingegen riet, die Balance zu wahren: Nichts gegen nachhaltig produzierte, langlebige und hochwertige Mode – aber viele Kunden könnten sich Kleidung aus dem hohen bis sehr hohen Preissegment gar nicht leisten.

Moderiert wurde die Debatte von Andrea Verpoorten, der Vorsitzenden des Hochschulrats. Außer ihr führte an diesem Abend Ingeborg Mühldorfer Regie – die Hochschulrektorin nutzte die große Bühne, um verdiente Mitarbeiter zu verabschieden und Jubilaren zu gratulieren. Etwa Michael Bosch, der seit 25 Jahren dem öffentlichen Dienst angehört und den größten Teil dieser Zeit als Professor an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen verbracht hat. Mühldorfer händigte ihm die Urkunde des Landes Baden-Württemberg aus.

Genießen den verdienten Ruhestand: Ruth Ritter, Cornelia Rieg-Rieker und Thomas Thudium (von links) wurden beim Sommerempfang geehrt und feierlich verabschiedet.

Ferner ehrte die Rektorin jüngst ausgeschiedene Lehrbeauftragte der Fakultät Engineering. Cornelia Rieg-Rieker hatte – mit Unterbrechung – seit 1989 über industrielle Fertigungsverfahren im Bereich Textil-und Bekleidung gelehrt; sie wurde ebenso geehrt wie Ruth Ritter, die seit dem Sommersemester 2000 englische Konversation und International Business Communication im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen unterrichtet hatte. Dritter im Bunde der geehrten Neu-Ruheständler war Thomas Thudium, der seit dem Wintersemester 1999/2000 einen Lehrauftrag für Unternehmensführung, International Finance and Controlling, Produktions- und Kostentheorie sowie Global Economy erfüllt hatte.

Die Studentinnen und Studenten nutzten die Gelegenheit, ihre Arbeiten und Projekte zu präsentieren.

Dem offiziellen Teil folgte ein Stehempfang mit Imbiss und Getränken, zum die Band „Jazzmatics“ die Begleitmusik beisteuerte. Als zusätzliches Bonbon präsentierten Studierende im Obergeschoss der Festhalle eine Ausstellung über ihre Arbeiten und Projekte, die viel Beachtung fand.