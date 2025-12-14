Hochschule Albstadt-Sigmaringen: Von der Ausbildung ins Studium

Das Beispiel Nicole Baum zeigt: Einschlägige Berufserfahrung führt in einem dazu passenden Studium schnell und effizient ans Ziel.
Wie sich berufliche Vorbildung und Studium sinnvoll verbinden lassen und sich dadurch obendrein Zeit sparen lässt, zeigt das Beispiel von Nicole Baum. Darüber berichtet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen in einer Pressemitteilung. Demnach entschied sich Baum nach Ausbildungen zur Zytologie-Assistentin und zur medizinisch-technischen Laborassistentin, Bioanalytik an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen zu studieren – eine Kombination aus Praxis und akademischem Wissen, die ihr heute im Beruf zugute-kommt.