Annkatrin Reeh vom Heidenheimer Max-Planck-Gymnasium und Paul Löffler vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Stuttgart haben im Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ einen Sonderpreis gewonnen: ein dreitägiges Forschungspraktikum an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, das der Verein Deutscher Ingenieure Zollern-Baar gesponsert hat.

Zum Programm, das die beiden geboten bekamen, zählte eine Einführung in die Rechnertechnik und die Entwicklung von hardwarenaher Software – angeleitet wurden Reeh und Löffler dabei von Knut Kliem, dem Laboringenieur der Informatik-Fakultät.

Darüber hinaus beschäftigten sich die beiden mit Themen wie Fahrzeugdiagnose, autonomen Fahrsystemen und IT-Sicherheit – und sie unternahmen Exkursionen: In der Forschungsfabrik am Sigmaringer Innovationscampus erhielten sie Einblicke in die Arbeitsbereiche Biomedizin, Laborautomation und Mikrobiologie – unter anderem versuchten sie sich am automatisierten Pipettieren.

Nachwuchsforscher besuchen die Technologiewerkstatt in Tailfingen

Ein weiteres Ausflugsziel war die Technologiewerkstatt in Tailfingen, wo die beiden Nachwuchsforscher zwei Start-ups kennenlernten: Mehmet Barlik, Geschäftsführer der Pixxie GmbH, stellte ihnen sein auf IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung spezialisiertes Unternehmen vor, und Bianca Bondrea und Andreas Plankenhorn eine ganz spezielle Innovation: ein Fahrradschloss, das in den Lenker integriert ist und einen besonders zuverlässigen und unaufwendigen Schutz gegen Diebstahl bietet.

Das Fazit der zwei Schüler fiel absolut positiv aus: „Besonders gut hat mir die Vielseitigkeit der Hochschule gefallen“, sagt Annkatrin Reeh. „Als technikinteressierter Mensch hat man in Albstadt und Sigmaringen viele Möglichkeiten.“