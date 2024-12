Innovative Lebensmittel entwickeln, Gesundheit fördern, nachhaltige Produktion vorantreiben: Ab dem nächsten Sommersemester bietet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen den Bachelorstudiengang angewandte Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an.

Er richtet sich an alle, die sich für Themen wie gesunde Ernährung interessieren und die Welt der Lebensmittel aktiv mitgestalten möchten.

Die Studierenden tauchen in Laborexperimente ein und lernen unter anderem, wie neue Produkte entstehen. „Sie erwerben fundierte Kenntnisse in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Ernährungsphysiologie, Lebensmitteltechnologie und Qualitätsmanagement“, erklärt Carola Pickhardt, Dekanin der Fakultät Life Sciences.

Nach dem vierten Semester bleibt die Wahl offen

Ergänzt werde das Studium durch Einblicke in nachhaltige Ernährungskonzepte und moderne Herstellungsverfahren unter keimfreien Bedingungen, sagt Studiendekan Philipp Heindl.

„Dank unserer praxisnahen Lehre haben die Studierenden hervorragende Berufsperspektiven in vielen verschiedenen Bereichen – beispielsweise in der Ernährungsberatung, in der Produktentwicklung von Lebensmitteln oder bei Geräteherstellern, in der medizinischen oder Lebensmittelhygiene, im Qualitätsmanagement und vieles mehr.“

Angewandte Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften gehen aus dem bisherigen Studiengang Lebensmittel, Ernährung, Hygiene hervor.

Neu ist, dass Studierende sich nicht mehr ab dem vierten Fachsemester für eine Wahlrichtung entscheiden müssen – eine Spezialisierung durch Wahlpflichtbereiche bleibt aber erhalten.

Im sechsten Fachsemester dürfen die Studierenden sich etwa für das neue Modul Ernährung und Gesundheitsförderung entscheiden. „Damit werden wir der Tatsache gerecht, dass dieser Themenkomplex unsere Studierenden erfahrungsgemäß am meisten interessiert“, erklärt Philipp Heindl.

Bewerbungsschluss für das Sommersemester ist am 15. Januar

Aus diesem Grund wird auch das Grundlagenmodul „Lebensmittel und Ernährung“ künftig gleich im ersten Semester angeboten: „Damit wollen wir die Identifikation mit dem Studiengang von Anfang an erhöhen.“

Bewerbungsschluss für das Sommersemester ist immer am 15. Januar, für das Wintersemester am 15. Juli. Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester und umfasst Grund- und Hauptstudium, ein Praxissemester und die Bachelorthesis.