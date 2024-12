Aus Anlass der bundesweiten Gründungswoche Deutschland hat die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ihre Aktivitäten rund um die Themen Gründung, Innovation und Nachhaltigkeit vorgestellt.

„Auch bei Start-ups ist die schwierige Wirtschaftslage bereits angekommen“, sagte Uwe Sachse in seiner Einführung. Allerdings hätten innovative Geschäftsmodelle auf Basis von KI, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Mobilität der Zukunft nach wie vor hervorragende Chancen, um auf dem Markt zu bestehen.

Manuel Wider, Absolvent der Hochschule, berichtete von seinen Erfolgen als Gründer und Geschäftsführer eines Schweizer Unternehmens im Bereich der Digitalisierung von Informationen rund um Bauplanung und Baukonstruktion.

In seinem Impulsvortrag machte Thomas Hoffmeister, Unternehmer und Business Angel aus Balingen, den Studierenden Mut, auch in schwierigen Zeiten neue Dinge auszuprobieren und zu erproben.

In einer abschließenden Diskussionsrunde sprachen Matthias Premer, Uwe Sachse und Jürgen Klaus von der Hochschule mit Thomas Hoffmeister darüber, was in Deutschland für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit getan werden muss.